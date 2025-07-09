У Британії готуються до потенційного візиту Трампа в найближчі тижні

Президент США Дональд Трамп може відвідати Велику Британію наприкінці липня або на початку серпня.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", дізнався телеканал Sky News.

За даними джерел Sky News, Трамп через кілька тижнів може прилетіти до Шотландії, щоб відвідати свої поля для гольфу. Це буде його перший візит до Британії після перемоги на виборах 2024 року.

Остаточна дата візиту президента США ще не підтверджена через напружений графік, але син Трампа Ерік раніше казав, що його батько буде на офіційному відкритті нового поля для гольфу в Абердінширі цього літа.

Поліція Шотландії підтвердила Sky News, що готується до "потенційного візиту" Трампа наприкінці липня.

"Хоча офіційного підтвердження ще не було, важливо заздалегідь підготуватися до значної операції з охорони правопорядку", – сказала телеканалу заступниця керівника поліції Шотландії Емма Бонд.

Зазначимо, що орієнтовно на вересень 2025 року готується державний візит Дональда Трампа до Британії. Він став першим президентом США, який отримав друге запрошення на такий візит від британського монарха.

Свій перший закордонний візит під час другого президентського терміну Трамп здійснив до Ватикану – на церемонію поховання Папи Римського Франциска.