Ультраправая партия "Альянс за объединение румын" (AUR) в среду подала в парламент предложение объявить вотум недоверия проевропейскому правительству Илие Боложана.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Свой вотум о недоверии правительству Румынии в AUR назвали "Они разрушили страну, а теперь заставляют румын платить за это – долой правительство-лицемера". В нем, однако, критикуются вообще все предыдущие правительства за чрезмерные государственные расходы.

Дебаты и голосование по вотуму недоверия запланированы на следующий понедельник, 14 июля. Но шансы его принятия крайне малы.

Всего для принятия вотума недоверия нужно 233 голоса. AUR вместе с двумя меньшими ультраправыми партиями имеют вместе 129 депутатов, и даже с 24 независимыми депутатами им не хватает 80 голосов.

Нынешняя коалиция в Румынии имеет большинство в 294 депутата.

Напомним, парламент Румынии утвердил правительство во главе с Илие Боложаном – лидером проевропейской Национально-либеральной партии и экс-исполняющим обязанности президента – 23 июня.

В новое румынское правительство вошли 16 министров и несколько вице-премьеров. Должность министра обороны и министра иностранных дел получили представители проевропейского Союза за спасение Румынии (USR) – Йонуц Моштяну и Оана Тою соответственно.

Кандидатуру Илие Боложана на должность главы правительства Румынии выдвинул президент Никушор Дан.