Чехія підготує вісьмох українських пілотів F-16 до кінця 2026 року

Уряд Чехії в середу схвалив пропозицію Міністерства оборони про підготовку українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило чеське Міноборони.

Згідно з рішенням чеського уряду, державне підприємство LOM Praha забезпечить 150 годин льотної підготовки максимум вісьмом українським пілотам до кінця 2026 року.

"Пілоти будуть навчатися на літаках F-16, яких чеська армія не має на озброєнні, але українська сторона висловила зацікавленість також у навчанні на тренажерах і дозвукових літаках L-39", – ідеться в повідомленні.

Усі витрати чеської сторони на забезпечення навчання – 32 мільйони крон – будуть покриті з затвердженого бюджету Міністерства оборони Чехії, уточнили в уряді.

"Ми маємо потужності, ноу-хау та досвід і у співпраці з Армією Чеської Республіки готові запропонувати їх там, де це справді потрібно", – каже директор LOM Praha Їржі Протіва.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль та глава уряду Чехії Петр Фіала домовилися про співпрацю у сфері підготовки українських пілотів винищувачів F-16 у травні 2025 року.

Крім того, у червні в Чехії завершили дворічну підготовку 18 українських пілотів цивільної авіації.