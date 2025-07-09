Чехия подготовит восьмерых украинских пилотов F-16 до конца 2026 года

Правительство Чехии в среду одобрило предложение Министерства обороны о подготовке украинских пилотов на истребителях F-16.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило чешское Минобороны.

Согласно решению чешского правительства, государственное предприятие LOM Praha обеспечит 150 часов летной подготовки максимум восьми украинским пилотам до конца 2026 года.

"Пилоты будут обучаться на самолетах F-16, которых чешская армия не имеет на вооружении, но украинская сторона выразила заинтересованность также в обучении на тренажерах и дозвуковых самолетах L-39", – говорится в сообщении.

Все расходы чешской стороны на обеспечение обучения – 32 миллиона крон – будут покрыты из утвержденного бюджета Министерства обороны Чехии, уточнили в правительстве.

"Мы имеем мощности, ноу-хау и опыт и в сотрудничестве с Армией Чешской Республики готовы предложить их там, где это действительно нужно", – говорит директор LOM Praha Йржи Протива.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль и глава правительства Чехии Петр Фиала договорились о сотрудничестве в сфере подготовки украинских пилотов истребителей F-16 в мае 2025 года.

Кроме того, в июне в Чехии завершили двухлетнюю подготовку 18 украинских пилотов гражданской авиации.