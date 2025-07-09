Атака хуситів на грецький танкер у Червоному морі: четверо загиблих, 15 зниклих безвісти

Внаслідок атаки єменських бойовиків-хуситів на грецький суховантаж Eternity C під прапором Ліберії загинули четверо осіб, пошуки ще 15 тривають.

Про це повідомляє Reuters, інформує "Європейська правда".

Хусити обстріляли танкер в понеділок під час проходження в Червоному морі.

У середу рятувальники витягли з Червоного моря шістьох членів екіпажу і продовжують пошуки 15 осіб, які зникли безвісти.

Четверо з 25 осіб, які перебували на борту вантажного судна Eternity C, загинули.

Джерела агентства розповіли, що шість врятованих моряків провели у воді більше 24 годин.

Два джерела в службах безпеки повідомили Reuters у середу, що Eternity C було знову атаковане морськими дронами у вівторок, що змусило екіпаж і озброєних охоронців покинути його і стрибнути у море. За словами одного з джерел.

Джерело додало, що є побоювання, що деякі члени екіпажу, які стрибнули у воду, могли бути викрадені хуситами. Під час рятувальної операції в районі перебували катери.

Екіпаж складався з 21 філіппінця та одного росіянина. На борту також перебували троє озброєних охоронців, серед яких один грек та один індієць, який був одним із врятованих.

Хусити з осені 2023 року атакували комерційні та військові судна в регіоні Червоного моря, які звинувачують у підтримці Ізраїлю – на знак протесту проти його військової операції в Газі.

Президент США Дональд Трамп після повернення в Білий дім розпорядився посилити обстріли позицій хуситів у Ємені та збільшити військову присутність у Червоному морі.

Але у травні Трамп оголосив, що хусити пообіцяли більше не атакувати кораблі в Червоному морі, й розпорядився припинити обстріли їхніх позицій у Ємені.