Атака хуситов на греческий танкер в Красном море: четверо погибших, 15 пропавших без вести

В результате атаки йеменских боевиков-хуситов на греческий сухогруз Eternity C под флагом Либерии погибли четверо человек, поиски еще 15 продолжаются.

Об этом сообщает Reuters, информирует "Европейская правда".

Хуситы обстреляли танкер в понедельник во время прохождения в Красном море.

В среду спасатели вытащили из Красного моря шестерых членов экипажа и продолжают поиски 15 человек, пропавших без вести.

Четверо из 25 человек, находившихся на борту грузового судна Eternity C, погибли.

Источники агентства рассказали, что шесть спасенных моряков провели в воде более 24 часов.

Два источника в службах безопасности сообщили Reuters в среду, что Eternity C был снова атакован морскими дронами во вторник, что вынудило экипаж и вооруженных охранников покинуть его и прыгнуть в море. По словам одного из источников.

Источник добавил, что есть опасения, что некоторые члены экипажа, которые прыгнули в воду, могли быть похищены хуситами. Во время спасательной операции в районе находились катера.

Экипаж состоял из 21 филиппинца и одного россиянина. На борту также находились трое вооруженных охранников, среди которых один грек и один индиец, который был одним из спасенных.

Хуситы с осени 2023 года атаковали коммерческие и военные суда в регионе Красного моря, которые обвиняют в поддержке Израиля – в знак протеста против его военной операции в Газе.

Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом распорядился усилить обстрелы позиций хуситов в Йемене и увеличить военное присутствие в Красном море.

Но в мае Трамп объявил, что хуситы пообещали больше не атаковать корабли в Красном море, и распорядился прекратить обстрелы их позиций в Йемене.