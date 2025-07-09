Президент Італії: безпека України – це безпека Європи

Президент Італії Серджо Маттарелла, який приймав свого українського колегу Володимира Зеленського, заявив, що безпека України є невіддільною від безпеки Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", слова італійського президента наводить ANSA.

Зустрівшись із Зеленським, Матарелла сказав, що, "як було заявлено в декларації саміту НАТО, безпека України невіддільна від безпеки Європи, у боротьбі з тими, хто хоче повернутися до концепції панування у відносинах між державами, що змусило б нас зробити крок назад майже на століття".

Він наголосив, що Італія твердо підтримує український народ.

"А посилення жорстоких бомбардувань Росією населення та цивільної інфраструктури зміцнює нашу рішучість стояти на боці України", – зазначив італійський президент.

Він також заявив про пошук можливостей, "щоб покласти край цій драматичній ситуації".

В ході візиту до Італії Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV у резиденції понтифіка Кастель-Гандольфо поблизу Риму.

Також повідомляли про зустріч українського президента зі спецпредставником президента США щодо України Кітом Келлогом.