Президент Италии: безопасность Украины – это безопасность Европы

Президент Италии Серджо Маттарелла, который принимал своего украинского коллегу Владимира Зеленского, заявил, что безопасность Украины неотделима от безопасности Европы.

Как сообщает "Европейская правда", слова итальянского президента приводит ANSA.

Встретившись с Зеленским, Матарелла сказал, что "как было заявлено в декларации саммита НАТО, безопасность Украины неотделима от безопасности Европы в борьбе с теми, кто хочет вернуться к концепции господства в отношениях между государствами, что заставило бы нас сделать шаг назад почти на столетие".

Он подчеркнул, что Италия твердо поддерживает украинский народ.

"А усиление жестоких бомбардировок Россией населения и гражданской инфраструктуры укрепляет нашу решимость стоять на стороне Украины", – отметил итальянский президент.

Он также заявил о поиске возможностей, "чтобы положить конец этой драматической ситуации".

В ходе визита в Италию Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV в резиденции понтифика Кастель-Гандольфо недалеко от Рима.

Также сообщалось о встрече украинского президента со спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом.