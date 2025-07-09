У Нідерландах розсилка листів з "білим порошком" спровокувала спецоперацію поліції

Листи нідерландського конференц-готелю Villa Heidebad, розіслані муніципалітетам по всій країні, спровокували втручання поліції через їхній підозрілий вміст.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RTL.

Декілька муніципалітетів у середу отримали листи з підозрілим "білим порошком", що спонукало поліцію втрутитись і оголосити про евакуацію будівель.

У муніципалітеті Тінарло, приміром, після розкриття підозрілого листа евакуювали людей з кількох поверхів і викликали правоохоронців.

Також листи отримали муніципалітетт А-ен-Гюнзе, Хогевен і Де-Волден у нідерландській провінції Дренте. У місті Неймеген через отримання конверта евакуювали міську раду і викликали пожежну бригаду після повідомлення про "речовину", яка "може бути небезпечною".

Відправником листів, як зʼясувалось, був конференц-готель Villa Heidebad з міста Ере, що в провінції Гелдерланд.

"Листи передбачались як жартівливий подарунок на знак подяки приблизно 200 муніципалітетам, які іноді користуються послугами готелю", – пояснив RTL директор Villa Heidebad Бʼярн Пехлер.

Як пояснив чоловік, гостям готелю завжди подають фірмове печиво, і в листах надіслали його рецепт разом із відео. А жарт також полягав у грі слів – нідерландському слові meel (борошно) і mail (листування).

Поліція провінції Північна Голландія заявила RTL, що проводить розслідування через розсилку листів, але відмовилась повідомляти подробиці.

Минулого року повідомлялось, що французька поліція проводить розслідування через підозрілий лист на ім'я тодішнього міністра внутрішніх справ Жеральда Дарманена із порошком.

У квітні британська поліція повідомила про арешт чоловіка, якого підозрюють у розсиланні листів з екскрементами депутатам парламенту.