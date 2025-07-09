В Нидерландах рассылка писем с "белым порошком" спровоцировала спецоперацию полиции

Письма нидерландского конференц-отеля Villa Heidebad, разосланные муниципалитетам по всей стране, спровоцировали вмешательство полиции из-за их подозрительного содержания.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RTL.

Несколько муниципалитетов в среду получили письма с подозрительным "белым порошком", что побудило полицию вмешаться и объявить об эвакуации зданий.

В муниципалитете Тинарло, например, после вскрытия подозрительного письма эвакуировали людей с нескольких этажей и вызвали правоохранителей.

Также письма получили муниципалитеты А-ен-Гюнзе, Хогевен и Де-Волден в нидерландской провинции Дренте. В городе Неймеген из-за получения конверта эвакуировали городской совет и вызвали пожарную бригаду после сообщения о "веществе", которое "может быть опасным".

Отправителем писем, как выяснилось, был конференц-отель Villa Heidebad из города Эре, что в провинции Гелдерланд.

"Письма были задуманы как шутливый подарок в знак благодарности примерно 200 муниципалитетам, которые иногда пользуются услугами отеля", – пояснил RTL директор Villa Heidebad Бьярн Пехлер.

Как пояснил мужчина, гостям отеля всегда подают фирменное печенье, и в письмах прислали его рецепт вместе с видео. А шутка также заключалась в игре слов – нидерландском слове meel (мука) и mail (переписка).

Полиция провинции Северная Голландия заявила RTL, что проводит расследование из-за рассылки писем, но отказалась сообщать подробности.

В прошлом году сообщалось, что французская полиция проводит расследование из-за подозрительного письма с порошком на имя тогдашнего министра внутренних дел Жеральда Дарманена.

В апреле британская полиция сообщила об аресте мужчины, подозреваемого в рассылке писем с экскрементами депутатам парламента.