Норвегія уперше з квітня евакуювала своїх громадян із сектору Гази

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде у середу повідомив про евакуацію трьох норвежців із сектору Гази.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NRK.

За словами глави МЗС Норвегії, евакуйовані з Гази норвежці "прожили в нелюдських умовах у зоні бойових дій протягом 21 місяця".

Їх вивезли з Гази через контрольно-пропускний пункт Керем-Шалом до Ізраїлю, де їх зустріли норвезькі дипломати. Потім їх автобусом доправили до Йорданії, де їм нададуть допомогу перед поверненням у Норвегію.

За даними норвезького зовнішньополітичного відомства, це перша з 2 квітня успішна евакуація їхніх громадян із сектору Гази, де тривають активні бойові дії армії Ізраїлю.

Усього з жовтня 2023 року, коли терористичне угруповання ХАМАС напало на Ізраїль, з Гази евакуювали понад 315 норвезьких громадян та осіб, пов'язаних з Норвегією.

Як повідомлялось, найближчим часом дипломатична служба Європейського Союзу планує представити державам-членам варіанти дій проти Ізраїлю у відповідь на порушення ним прав людини в секторі Гази.

В останні тижні більшість країн ЄС посилили риторику щодо Ізраїлю через випадки вбивства цивільних у Газі, які намагались отримати гуманітарну допомогу.