Норвегия впервые с апреля эвакуировала своих граждан из сектора Газа

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде в среду сообщил об эвакуации трех норвежцев из сектора Газа.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

По словам главы МИД Норвегии, эвакуированные из Газы норвежцы "прожили в нечеловеческих условиях в зоне боевых действий в течение 21 месяца".

Их вывезли из Газы через контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом в Израиль, где их встретили норвежские дипломаты. Затем их автобусом доставили в Иорданию, где им окажут помощь перед возвращением в Норвегию.

По данным норвежского внешнеполитического ведомства, это первая с 2 апреля успешная эвакуация их граждан из сектора Газа, где продолжаются активные боевые действия армии Израиля.

Всего с октября 2023 года, когда террористическая группировка ХАМАС напала на Израиль, из Газы эвакуировали более 315 норвежских граждан и лиц, связанных с Норвегией.

Как сообщалось, в ближайшее время дипломатическая служба Европейского Союза планирует представить государствам-членам варианты действий против Израиля в ответ на нарушение им прав человека в секторе Газа.

В последние недели большинство стран ЕС усилили риторику в отношении Израиля из-за случаев убийства гражданских лиц в Газе, которые пытались получить гуманитарную помощь.