Зеленський розповів про зустріч із Келлогом у Римі

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом у Римі обговорив санкційний тиск на Росію та військову допомогу Україні.

Про це глава держави написав на Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Зеленський, із Келлогом він обговорив постачання зброї та посилення ППО на тлі збільшення атак Росії.

"Говорили й про закупівлю американської зброї, спільне оборонне виробництво та локалізацію в Україні", – додав він.

I had a substantive conversation with U.S. Special Presidential Envoy for Ukraine Keith Kellogg @generalkellogg. I thanked him for participating in the Ukraine Recovery Conference, where the General leads the U.S. delegation.



We discussed weapons supplies and strengthening air… pic.twitter.com/nIHPaPktrA – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 9, 2025

Іншою темою для розмови президента України та спецпредставника Дональда Трампа став санкційний тиск на Росію, зокрема жорсткіші обмеження проти російської енергетики.

"Сподіваємося на рух законопроєкту сенаторів Грема та Блюменталя в Конгресі США. Це те, що, безперечно, може змусити Росію більше думати про мир", – висловив сподівання Зеленський.

Зустріч Зеленського та Келлога відбулась після того, як США спершу призупинили постачання деякого озброєння Україні, а потім оголосили про відновлення поставок – зокрема, президент Дональд Трамп заявив, що Україна потребує зброї на тлі посилення російських атак.

Читайте детально про рішення президента Трампа відновити військову допомогу Україні на сайті "ЄП".