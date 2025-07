Зеленський розповів про зустріч із Келлогом у Римі

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом у Римі обговорив санкційний тиск на Росію та військову допомогу Україні.

Про це глава держави написав на Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Зеленський, із Келлогом він обговорив постачання зброї та посилення ППО на тлі збільшення атак Росії.

"Говорили й про закупівлю американської зброї, спільне оборонне виробництво та локалізацію в Україні", – додав він.

I had a substantive conversation with U.S. Special Presidential Envoy for Ukraine Keith Kellogg @generalkellogg. I thanked him for participating in the Ukraine Recovery Conference, where the General leads the U.S. delegation.



We discussed weapons supplies and strengthening air… pic.twitter.com/nIHPaPktrA