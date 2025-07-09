Дуда згадав, як спілкувався із Зеленським про Волинь

Президент Польщі Анджей Дуда сказав, що відчув розуміння теми подій 1940-х років на Волині під час розмов з Володимиром Зеленським.

Його слова цитує RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

Дуда згадав, що спілкувався на тему подій на Волині як з пʼятим президентом України Петром Порошенком, так і з Зеленським.

"Не приховую, що завжди мав враження, що більше розуміння знаходжу у президента Зеленського", – зазначив глава польської держави.

"Думаю, він сказав правду, коли говорив мені: "Анджею, я ніколи раніше не чув про вбивства, про вбивства поляків на західних землях України, на Волині. У школі нас про це не вчили", – додав він.

Президент Польщі також назвав помилковим переконання, що знання про непросту історію подій на Волині серед мешканців західної України є поширеним.

"Ви впевнені, що дідусь хвалився своїм онукам, розповідав їм у колиску, як вбив сусідку вилами і розтрощив її дитину об сарай?" –риторично запитав Дуда.

Тема подій на Волині 1941-1943 років, які в українській історичній традиції називають "Волинською трагедією", а в польській – "Волинською різаниною", є давнім предметом міждержавних протиріч.

У Варшаві раніше навіть говорили, що вирішення історичних суперечок буде однією з обов’язкових умов вступу України в ЄС.

Водночас в останні місяці українська та польська сторона домовились про перші за кілька років ексгумації польських жертв Волинської трагедії в Україні.