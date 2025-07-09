Дуда вспомнил, как общался с Зеленским о Волыни

Президент Польши Анджей Дуда сказал, что почувствовал понимание темы событий 1940-х годов на Волыни во время бесед с Владимиром Зеленским.

Его слова цитирует RMF FM, сообщает "Европейская правда".

Дуда вспомнил, что общался на тему событий на Волыни как с пятым президентом Украины Петром Порошенко, так и с Зеленским.

"Не скрываю, что всегда имел впечатление, что больше понимания нахожу у президента Зеленского", – отметил глава польского государства.

"Думаю, он сказал правду, когда говорил мне: "Анджей, я никогда раньше не слышал об убийствах, об убийствах поляков на западных землях Украины, на Волыни. В школе нас об этом не учили", – добавил он.

Президент Польши также назвал ошибочным убеждение, что знание о непростой истории событий на Волыни среди жителей западной Украины является распространенным.

"Вы уверены, что дедушка хвастался своим внукам, рассказывал им в колыбели, как убил соседку вилами и разбил ее ребенка об сарай?" – риторически спросил Дуда.

Тема событий на Волыни 1941-1943 годов, которые в украинской исторической традиции называют "Волынской трагедией", а в польской – "Волынской резней", является давним предметом межгосударственных противоречий.

В Варшаве ранее даже говорили, что решение исторических споров будет одним из обязательных условий вступления Украины в ЕС.

В то же время в последние месяцы украинская и польская сторона договорились о первых за несколько лет эксгумациях польских жертв Волынской трагедии в Украине.