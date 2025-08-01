В Латвии вступили в силу новые условия продажи алкоголя

С 1 августа в Латвии вступили в силу новые условия продажи алкогольных напитков, которые предусматривают, в частности, более строгие ограничения на рекламу алкоголя.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.

Отныне в Латвии продажа алкогольных напитков в будние дни и субботу будет запрещена с 20:00 до 10:00 следующего дня, а в воскресенье – с 18:00 до 10:00 понедельника.

Кроме того, чтобы ограничить импульсивные покупки, алкогольные напитки, приобретенные в интернете – на веб-сайте или в мобильном приложении – могут быть доставлены покупателю не ранее чем через 6 часов с момента заказа.

Также с 1 августа запрещено рекламировать цены и скидки на алкоголь в печатных изданиях, печатных рекламных изданиях и публикациях, кинотеатрах, веб-сайтах, с использованием почтовых (в том числе электронных) услуг, а также в местах розничной торговли.

Реклама цен и скидок будет разрешена только в помещениях или торговых заведениях производителя (например, в винных погребах, пивоварнях).

В местах розничной торговли должна быть размещена хорошо заметная надпись о том, что употребление алкогольных напитков негативно влияет на здоровье.

Запрещены мероприятия по продвижению торговли, предлагающие приобрести сразу несколько единиц алкогольных напитков по более низкой цене, а также скидки на алкогольные напитки в рамках программ лояльности.

Также запрещены предложения, в которых покупатель вместе с алкогольным напитком может получить в подарок другой товар или услугу.

В местах организации азартных игр в дальнейшем запрещена розничная продажа алкогольных напитков для потребления на месте возле игровых автоматов, столов для игры в карты, кости и рулетку или других игр.

Владельцам карт лояльности может быть предоставлена скидка на один конкретный напиток, но нельзя организовывать акции, предусматривающие скидку на весь ассортимент алкогольных напитков или на определенный вид напитков (например, на все вина).

Министерство здравоохранения напомнило, что в Латвии потребление алкоголя является одним из самых высоких в Европе. В 2023 году зарегистрированное абсолютное потребление алкоголя на одного жителя составило 11,7 литра, а с учетом туристов – 12,5 литра. В 2024 году, включая потребление туристами, этот показатель в Латвии составил 12 литров (среднее абсолютное потребление алкоголя в Европе – 10 литров).

Напомним, в Германии опрос показал, что большинство жителей выступают за ужесточение законодательства, регулирующего доступ молодежи к алкоголю.

Также в Швеции с 1 июня вступили в силу революционные изменения в торговле алкогольными напитками.