В Іспанії зафіксували новий рекорд за кількістю туристів

У першому півріччі 2025 року Іспанія побила свій рекорд за кількістю туристів, які відвідали країну.

Дані, опубліковані в п'ятницю Національним інститутом статистики (INE), наводить агентство EFE, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з опублікованими даними, за зазначений період Іспанію відвідали 44,5 мільйона осіб (на 4,7% більше, ніж попередній рекорд).

Ці туристи витратили в Іспанії 59,622 млрд євро, що також стало рекордним показником.

Цифри, опубліковані INE, свідчать про зростання кількості туристів також в Португалії (майже на 15%, до 1,37 млн), Ірландії та Італії (зростання на 7,7% у кожному випадку).

Варто зазначити, що у червні в Іспанії, Італії та Португалії пройшли масові протести проти надмірного туризму.

Влада південноєвропейських країн відкрито говорить про проблеми, які створює надмірний туризм, і запропонувала кілька заходів для їхнього подолання.