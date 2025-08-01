В Испании зафиксировали новый рекорд по количеству туристов

В первом полугодии 2025 года Испания побила свой рекорд по количеству туристов, посетивших страну.

Данные, опубликованные в пятницу Национальным институтом статистики (INE), приводит агентство EFE, сообщает "Европейская правда".

Согласно опубликованным данным, за указанный период Испанию посетили 44,5 миллиона человек (на 4,7% больше, чем предыдущий рекорд).

Эти туристы потратили в Испании 59,622 млрд евро, что также стало рекордным показателем.

Цифры, опубликованные INE, свидетельствуют о росте количества туристов также в Португалии (почти на 15%, до 1,37 млн), Ирландии и Италии (рост на 7,7% в каждом случае).

Стоит отметить, что в июне в Испании, Италии и Португалии прошли массовые протесты против чрезмерного туризма.

Власти южноевропейских стран открыто говорят о проблемах, которые создает чрезмерный туризм, и предложили несколько мер для их преодоления.