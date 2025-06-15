На півдні Європи відбулись одночасні протести проти надмірного туризму

Тисячі людей вийшли на вулиці кількох міст південної Європи в неділю, щоб висловити протест проти надмірного туризму.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

У Барселоні протестувальники об'єдналися з групами в Португалії та Італії, стверджуючи, що неконтрольований туризм призводить до стрімкого зростання цін на житло і змушує людей залишати свої райони.

"Ваші канікули – моє нещастя", – скандували протестувальники на вулицях Барселони, тримаючи в руках плакати з гаслами "Масовий туризм вбиває місто" і "Їхня жадібність приносить нам руїну".

Протест у Барселоні. На плакаті написано: "Зменшіть туризм зараз" Фото: Reuters

Влада міста повідомила, що до демонстрації приєдналися близько 600 людей, причому деякі з них стріляли з водяних пістолетів, запалили шашки з кольоровим димом і наклеювали на вітрини магазинів і готелів наклейки з написом "Самооборона району, туристи, йдіть додому".

Подібні демонстрації відбулися в інших регіонах Іспанії, зокрема на Ібіці, в Малазі, Пальма-де-Майорці, Сан-Себастьяні та Гранаді.

Протести в Італії відбулися в таких містах, як Генуя, Неаполь, Палермо, Мілан і Венеція, де місцеві жителі виступають проти будівництва двох готелів, які додадуть місту близько 1500 нових ліжко-місць.

Влада південноєвропейських країн відкрито говорить про проблеми, які створює надмірний туризм, і запропонувала кілька заходів для їхнього подолання.