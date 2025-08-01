Спецслужбы Литвы предупредили: риск быть задержанным в Беларуси растет

После того как белорусский режим признал YouTube-канал Delfi Литва экстремистским, повысился риск задержания литовских граждан, посещающих Беларусь, предупредил Государственный департамент безопасности (ДГБ).

Заявление литовской спецслужбы приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Как отметили в спецслужбе, белорусский режим активно использует списки экстремистских и террористических организаций, лиц и интернет-ресурсов в борьбе с политическими оппонентами как внутри страны, так и за ее пределами.

"ДГБ призывает граждан Литвы воздержаться от любых поездок в Беларусь и предупреждает, что такие поездки могут представлять угрозу их безопасности", – говорится в сообщении.

Согласно данным ДГБ, в июле 2025 года русскоязычный YouTube-канал Delfi Литва был признан белорусскими властями экстремистским и включен в так называемый список экстремистских материалов.

В Беларуси мониторинг и посещение интернет-ресурсов, включенных в этот список, считаются административным правонарушением, за которое может быть назначен арест на срок до 15 суток.

ДГБ подчеркивает, что включение канала в список экстремистских материалов повышает вероятность того, что литовские граждане, посещающие Беларусь, могут быть задержаны и подвергнуты административному аресту.

Также департамент напоминает, что в прошлом уже были случаи, когда белорусские силовики при въезде литовцев в страну проверяли их электронные устройства на предмет посещения запрещенных ресурсов. В случае обнаружения такой информации граждане подвергались аресту.

Департамент госбезопасности Литвы ранее зафиксировал активную кампанию КГБ Беларуси через социальные сети, направленную на вербовку белорусских граждан, проживающих за рубежом.

Напомним, в начале июля в Литве отменили временный вид на жительство гражданину России за неоднократные поездки в РФ и Беларусь, что является нарушением новых ограничений, вступивших в силу в мае.

А в Латвии Сейм принял законопроект, который предусматривает запрет на покупку недвижимости гражданами России и Беларуси.