У Німеччині виявили нові пошкодження на залізниці, де підозрюють диверсію

У Німеччині поліція виявила нові пошкодження на залізничній лінії, де напередодні був порушений рух поїздів через ймовірну диверсію.

Заяву поліції міста Дюссельдорф наводить n-tv, повідомляє "Європейська правда".

За даними поліції, запалювальний пристрій був виготовлений за тією ж схемою, що і виявлений у четвер, і знову було завдано збитків. Раніше Deutsche Bahn повідомила, що ремонтні роботи на лінії займуть більше часу.

Поліція припускає, що це диверсія. Ведеться розслідування.

У четвер стало відомо, що пожежа пошкодила кабелі у кабельному каналі поблизу Дюссельдорфа. Машиніст поїзда помітив дим і підняв тривогу.

Другий випадок пошкодження було виявлено під час огляду ділянки в п'ятницю приблизно за два кілометри від місця попередньої пожежі.

"Ми припускаємо, що обидва напади були скоєні одночасно", – заявив представник поліції.

Повідомляється, що на лівому інтернет-порталі "Indymedia" було опубліковано лист із зізнанням у скоєнні злочину. У ньому "Коммандос Angry Birds" бере на себе відповідальність за скоєне. За словами представника поліції, справжність листа ще перевіряється.

Лінія Дуйсбург – Дюссельдорф, якою курсують 620 поїздів на день (не враховуючи вантажні) є однією з найбільш завантажених залізничних магістралей Німеччини.

Нагадаємо, на початку липня на півночі Німеччини на залізничній ділянці між Фленсбургом, Рендсбургом і Ноймюнстером зупинились поїзди – винуватцем цього, схоже, став потяг з американською бронетехнікою.

А минулого літа компанія Eurostar скасувала чверть своїх рейсів після диверсій на залізниці Франції.