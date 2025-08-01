В Германии обнаружили новые повреждения на железной дороге, где подозревают диверсию

В Германии полиция обнаружила новые повреждения на железнодорожной линии, где накануне было нарушено движение поездов из-за возможной диверсии.

Заявление полиции города Дюссельдорф приводит n-tv, сообщает "Европейская правда".

По данным полиции, зажигательное устройство было изготовлено по той же схеме, что и обнаруженное в четверг, и снова был нанесен ущерб. Ранее Deutsche Bahn сообщила, что ремонтные работы на линии займут больше времени.

Полиция предполагает, что это диверсия. Ведется расследование.

В четверг стало известно, что пожар повредил кабели в кабельном канале вблизи Дюссельдорфа. Машинист поезда заметил дым и поднял тревогу.

Второй случай повреждения был обнаружен при осмотре участка в пятницу примерно в двух километрах от места предыдущего пожара.

"Мы предполагаем, что оба нападения были совершены одновременно", – заявил представитель полиции.

Сообщается, что на левом интернет-портале "Indymedia" было опубликовано письмо с признанием в совершении преступления. В нем "Коммандос Angry Birds" берет на себя ответственность за содеянное. По словам представителя полиции, подлинность письма еще проверяется.

Линия Дуйсбург – Дюссельдорф, по которой курсируют 620 поездов в день (не считая грузовых), является одной из самых загруженных железнодорожных магистралей Германии.

Напомним, в начале июля на севере Германии на железнодорожном участке между Фленсбургом, Рендсбургом и Ноймюнстером остановились поезда – виновником этого, похоже, стал поезд с американской бронетехникой.

А прошлым летом компания Eurostar отменила четверть своих рейсов после диверсий на железной дороге Франции.