Розвідка Естонії: втрати серед цивільних в Україні зросли у червні

В Естонії заявили, що у червні зросла кількість смертей серед цивільного українського населення внаслідок масштабних російських обстрілів.



Про це заявив глава Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг у п’ятницю, 1 серпня, повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Ківісельг заявив, що Росія все більше посилює атаки на цивільну інфраструктуру України, і хоча українцям вдалося збити більшість безпілотників і ракет, з огляду на їхню велику кількість, неминуче, що деякі з них досягнуть своїх цілей.

Він зазначив, що з січня цього року Росія завдала приблизно 23 тисячі 300 ударів безпілотними літальними апаратами та ракетами по Україні, що на понад 600% більше, ніж за аналогічний період 2023 року (приблизно 3300).

"Слід додати, що хоча українцям все ж вдалося збити більшість безпілотників і ракет, з огляду на їхню величезну кількість, неминуче, що деякі з них досягнуть своїх цілей. В результаті кількість жертв серед цивільного населення зросла на 53% порівняно з аналогічним періодом 2023 року, досягнувши майже 6,8 тисяч осіб, з них майже 1100 загиблих і 5,7 тисяч поранених", – зазначив Ківісельг.

Ківісельг зазначив, що тільки в червні в Україні було вбито і поранено понад 1,5 тисячі осіб, що зробило цей місяць найсмертоноснішим для цивільного населення за три роки війни, і, на жаль, позитивних змін не очікується.

"У поточній ситуації слід визнати, що найкращим захистом від дронів є напад. Тому найближчим часом ми можемо почути, що Україна вжила заходів для знищення заводів з виробництва дронів у Росії, таких як Алабуга", – припустив глава Розвідувального центру Сил оборони Естонії.

Також він прокоментував третій раунд російсько-українських переговорів у Стамбулі, які, на його думку, не мали впливу на хід війни.

"З огляду на абсолютно різні позиції обох сторін, важко побачити будь-які зміни в найближчому майбутньому. Як і в попередніх випадках, єдиним відчутним результатом цього разу став черговий обмін полоненими. Оцінюючи стан здоров'я звільнених українських військовополонених, слід зазначити, що Росія публічно демонструє свою зневагу до Женевської конвенції та міжнародного права в цілому", – сказав Ківісельг.

За його словами, зневага Росії до основних прав людини також проявляється в її ставленні до власних солдатів.

"Все більше фактів і прикладів випливає на поверхню про те, як командири російських підрозділів катують і навіть вбивають своїх власних солдатів, щоб або навести дисципліну, або просто вимагати гроші. Це вже не поодинокі випадки, а відображення сутності корумпованої російської системи", – зазначив він.

Глава Розвідувального центру Сил оборони Естонії додав, що попри багаторазову перевагу росіян у техніці та чисельності, вони не досягли жодних помітних успіхів на оперативно-тактичному рівні в останні місяці і навіть за останній тиждень.

Як відомо, у ніч проти 31 липня Росія вдарила по регіонах України. Станом на 1 серпня кількість загиблих внаслідок атаки на Київ в ніч на 31 липня зросла до 31, з них п'ятеро дітей. Ще 159 людей отримали поранення, з них – 16 діти.

До Міністерства закордонних справ Литви викликали тимчасового повіреного у справах РФ через масовані удари по низці українських міст, зокрема Києву.

А президент США Дональд Трамп висловив своє невдоволення діями Росії, коли його спитали про останні масовані ракетні удари по Україні.