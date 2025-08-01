Разведка Эстонии: потери среди гражданских в Украине выросли в июне

В Эстонии заявили, что в июне возросло количество смертей среди гражданского населения Украины в результате масштабных российских обстрелов.

Об этом заявил глава Разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг в пятницу, 1 августа, сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Кивисельг заявил, что Россия все больше усиливает атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, и хотя украинцам удалось сбить большинство беспилотников и ракет, учитывая их большое количество, неизбежно, что некоторые из них достигнут своих целей.

Он отметил, что с января этого года Россия нанесла примерно 23 тысячи 300 ударов беспилотными летательными аппаратами и ракетами по Украине, что на более чем 600% больше, чем за аналогичный период 2023 года (примерно 3300).

"Следует добавить, что хотя украинцам все же удалось сбить большинство беспилотников и ракет, учитывая их огромное количество, неизбежно, что некоторые из них достигнут своих целей. В результате количество жертв среди гражданского населения выросло на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув почти 6,8 тысячи человек, из них почти 1100 погибших и 5,7 тысячи раненых", – отметил Кивисельг.

Кивисельг отметил, что только в июне в Украине было убито и ранено более 1,5 тысячи человек, что сделало этот месяц самым смертоносным для гражданского населения за три года войны, и, к сожалению, положительных изменений не ожидается.

"В текущей ситуации следует признать, что лучшей защитой от дронов является нападение. Поэтому в ближайшее время мы можем услышать, что Украина приняла меры для уничтожения заводов по производству дронов в России, таких как Алабуга", – предположил глава Разведывательного центра Сил обороны Эстонии.

Также он прокомментировал третий раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле, которые, по его мнению, не повлияли на ход войны.

"Учитывая абсолютно разные позиции обеих сторон, трудно увидеть какие-либо изменения в ближайшем будущем. Как и в предыдущих случаях, единственным ощутимым результатом на этот раз стал очередной обмен пленными. Оценивая состояние здоровья освобожденных украинских военнопленных, следует отметить, что Россия публично демонстрирует свое пренебрежение Женевской конвенцией и международным правом в целом", – сказал Кивисельг.

По его словам, пренебрежение России основными правами человека также проявляется в ее отношении к собственным солдатам.

"Все больше фактов и примеров всплывает на поверхность о том, как командиры российских подразделений пытают и даже убивают своих собственных солдат, чтобы либо навести дисциплину, либо просто вымогать деньги. Это уже не единичные случаи, а отражение сущности коррумпированной российской системы", – отметил он.

Глава Разведывательного центра Сил обороны Эстонии добавил, что, несмотря на многократное превосходство россиян в технике и численности, они не достигли никаких заметных успехов на оперативно-тактическом уровне в последние месяцы и даже за последнюю неделю.

Как известно, в ночь на 31 июля Россия нанесла удары по регионам Украины. По состоянию на 1 августа количество погибших в результате атаки на Киев в ночь на 31 июля возросло до 31, из них пятеро детей. Еще 159 человек получили ранения, из них – 16 детей.

В Министерство иностранных дел Литвы вызвали временного поверенного по делам РФ из-за массированных ударов по ряду украинских городов, в частности Киеву.

А президент США Дональд Трамп выразил свое недовольство действиями России, когда его спросили о последних массированных ракетных ударах по Украине.