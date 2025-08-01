СМИ: Вучич созывает Совбез Сербии из-за якобы "попытки госпереворота"

Президент Сербии Александар Вучич созывает на 2 августа экстренное заседание совета безопасности на фоне сообщений в СМИ о подготовке "госпереворота" прокуратурой по вопросам организованной преступности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Vecernje Novosti.

Причина встречи не указывается, однако издание узнало о продолжающейся "массовой попытке госпереворота" в стране, якобы управляемой "европейцами".

"Продолжается масштабная попытка государственного переворота, которую, как говорят, осуществляют европейцы через специального прокурора прокуратуры по организованной преступности Младена Ненадича, прокурора прокуратуры по организованной преступности Ясмину Ганич, часть полиции", – говорится в сообщении.

Ранее, утром 1 августа, стало известно о задержании экс-министра торговли Сербии Томислава Момировича.

Прокуратура по организованной преступности объявила, что Томислав Момирович, экс-министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич, заместитель Весича Анита Димоски, бывший директор железнодорожной инфраструктуры Сербии Небойша Шурлан, который является одним из подозреваемых в смертельной аварии на вокзале в Новом Саду, и менеджер Сербской железной дороги Слободанка Катанич нанесли ущерб бюджету Республики Сербия на сумму 115 миллионов 558 тысяч 520 долларов США.

Момирович, Димоски и Шурлан входят в число шести человек, арестованных 1 августа в рамках расследования TOK, а в производстве фигурируют еще пять подозреваемых, среди которых Горан Весич. Прокуратура подтвердила, что он был госпитализирован в четверг, а ранее СМИ сообщали, что он перенес экстренную операцию в первые часы 1 августа.

Прокуратура уточнила, что это расследование проводилось оперативной группой по расследованию финансовых потоков, связанных с проектом "Модернизация и реконструкция венгерско-сербской железнодорожной линии на маршруте Нови-Сад – Суботица – государственная граница (Келебия)".

"Оперативная группа продолжит начатую работу в ближайший период по расследованию финансовых потоков, связанных с другими аспектами проекта "Модернизация и реконструкция венгерско-сербской железной дороги на участке Нови-Сад – Суботица – государственная граница (Келебия)", – сообщила прокуратура по вопросам организованной преступности.

Напомним, 1 ноября 2024 года бетонный навес недавно отремонтированного вокзала в городе Новый Сад на севере Сербии неожиданно обрушился. На месте погибли 15 человек, еще один человек скончался позже в больнице.

Катастрофа, которую многие связывают с коррупцией, вызвала волну студенческих протестов против президента Александара Вучича, которые всколыхнули Сербию.

Вучич считает, что протесты инспирированы из-за рубежа.

Читайте также: Революция в Сербии? Почему усилились протесты против президента Вучича и что с ними не так.