Фінляндія розгляне питання визнання Палестинської держави перед засіданням ООН
Премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що уряд має намір ретельно розглянути питання визнання Палестинської держави перед засіданням ООН у вересні.
Його слова цитує Yle, пише "Європейська правда".
Орпо заявив, що Фінляндія розгляне питання визнання Палестинської держави перед засіданням ООН у вересні, а також буде "сприяти дводержавному вирішенню, якого дотримуються сторони".
Однак він зазначив, що уряд наразі не готує пропозицію про визнання Палестинської держави, а також, що міжнародна ситуація є нестабільною.
"Фінляндія вже десятиліттями прихильна до дводержавної моделі. Це також політика цього уряду, якої ми всі дотримуємося. Ми працюємо над дводержавною моделлю і над виконанням умов для визнання", – сказав він.
Він наголосив, що конференція ООН наприкінці вересня у контексті цього питання є важливою.
"До того часу уряд виконає свою домашню роботу, тобто ситуація на Близькому Сході буде обговорена в уряді та з президентом", – підсумував Орпо.
У середу, 30 липня, міністри закордонних справ 15 країн підписали спільну декларацію, в якій офіційно закликали до визнання Держави Палестина на Генеральній Асамблеї ООН у вересні.
Адміністрація американського президента Дональда Трампа критикує західних союзників, які готуються визнати Палестинську державу.