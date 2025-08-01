Премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що уряд має намір ретельно розглянути питання визнання Палестинської держави перед засіданням ООН у вересні.

Його слова цитує Yle, пише "Європейська правда".

Орпо заявив, що Фінляндія розгляне питання визнання Палестинської держави перед засіданням ООН у вересні, а також буде "сприяти дводержавному вирішенню, якого дотримуються сторони".

Однак він зазначив, що уряд наразі не готує пропозицію про визнання Палестинської держави, а також, що міжнародна ситуація є нестабільною.

"Фінляндія вже десятиліттями прихильна до дводержавної моделі. Це також політика цього уряду, якої ми всі дотримуємося. Ми працюємо над дводержавною моделлю і над виконанням умов для визнання", – сказав він.

Він наголосив, що конференція ООН наприкінці вересня у контексті цього питання є важливою.

"До того часу уряд виконає свою домашню роботу, тобто ситуація на Близькому Сході буде обговорена в уряді та з президентом", – підсумував Орпо.

У середу, 30 липня, міністри закордонних справ 15 країн підписали спільну декларацію, в якій офіційно закликали до визнання Держави Палестина на Генеральній Асамблеї ООН у вересні.

Адміністрація американського президента Дональда Трампа критикує західних союзників, які готуються визнати Палестинську державу.