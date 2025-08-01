Финляндия рассмотрит вопрос о признании Палестинского государства перед заседанием ООН

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что правительство намерено тщательно рассмотреть вопрос о признании Палестинского государства перед заседанием ООН в сентябре.

Его слова цитирует Yle, пишет "Европейская правда".

Орпо заявил, что Финляндия рассмотрит вопрос признания Палестинского государства перед заседанием ООН в сентябре, а также будет "содействовать двустороннему решению, которого придерживаются стороны.

Однако он отметил, что правительство пока не готовит предложение о признании Палестинского государства, а также что международная ситуация является нестабильной.

"Финляндия уже десятилетиями привержена двугосударственной модели. Это также политика этого правительства, которой мы все придерживаемся. Мы работаем над двугосударственной моделью и над выполнением условий для признания", – сказал он.

Он подчеркнул, что конференция ООН в конце сентября в контексте этого вопроса является важной.

"К тому времени правительство выполнит свою домашнюю работу, то есть ситуация на Ближнем Востоке будет обсуждена в правительстве и с президентом", – подытожил Орпо.

В среду, 30 июля, министры иностранных дел 15 стран подписали совместную декларацию, в которой официально призвали к признанию Государства Палестина на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.

Администрация американского президента Дональда Трампа критикует западных союзников, которые готовятся признать Палестинское государство.