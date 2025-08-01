ЄС схвалив сканери безпеки в аеропортах, які дозволять більше рідини у ручній поклажі

ЄС дозволив використовувати нові сканери безпеки, які дозволяють перевозити більшу кількість рідини в ручній поклажі.

Речниця Єврокомісії підтвердила інформаційній агенції dpa, що пристрої вже офіційно схвалені, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

У майбутньому пасажири зможуть брати на борт літака більші пляшки. Це стане можливим завдяки новим сканерам, які надійно виявляють рідкі вибухові речовини.

Аеропорти самі вирішуватимуть, чи будуть вони використовуватися і коли.

У Німеччині, однак, закінчення дії правила про 100-мілілітрові контейнери, ймовірно, буде відкладено на деякий час, навіть незважаючи на те, що відповідні сканери вже давно встановлені на місцях.

Це пов'язано з тим, що застарілі пристрої все ще використовуються, а мандрівники не можуть бути заздалегідь поінформовані про те, який саме сканер буде використовуватися для перевірки на безпеку.

Крім того, деякі нові пристрої не мають відповідного програмного забезпечення.

Це означає, що поки що пасажирам буде дозволено перевозити рідини лише в ємностях об'ємом до 100 мілілітрів – і вони повинні бути упаковані в прозорий поліетиленовий пакет, що закривається, максимальною місткістю до одного літра.

Нагадаємо, у Європарламенті ініціювали серію змін до законодавства у сфері пасажирських перевезень – зокрема, в авіагалузі. Перевізників хочуть зобов’язати не стягувати плату за мінімальний багаж і надати пасажиру гарантоване право на дві одиниці ручної поклажі – невелику сумку і валізу, а також закріпити право безоплатного бронювання місця для малої дитини поруч із супроводжуючим.

Нагадаємо, польський регулятор почав розслідування щодо правил перевезення багажу у літаках лоукостерів WizzAir i Ryanair після численних скарг пасажирів з цього приводу.

Торік угорський регулятор оштрафував WizzAir на 770 тисяч євро за непрозорий опис сервісу автоматичної реєстрації (check-in) і скеровування клієнтів до дорожчих пакетів послуг.