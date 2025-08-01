ЕС одобрил сканеры безопасности в аэропортах, позволяющие провозить больше жидкости в ручной клади

ЕС разрешил использовать новые сканеры безопасности, которые позволяют перевозить большее количество жидкости в ручной клади.

Пресс-секретарь Еврокомиссии подтвердила информационному агентству dpa, что устройства уже официально одобрены, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

В будущем пассажиры смогут брать на борт самолета более крупные бутылки. Это станет возможным благодаря новым сканерам, которые надежно обнаруживают жидкие взрывчатые вещества.

Аэропорты сами будут решать, будут ли они использоваться и когда.

В Германии, однако, окончание действия правила о 100-миллилитровых контейнерах, вероятно, будет отложено на некоторое время, даже несмотря на то, что соответствующие сканеры уже давно установлены на местах.

Это связано с тем, что устаревшие устройства все еще используются, а путешественники не могут быть заранее проинформированы о том, какой именно сканер будет использоваться для проверки на безопасность.

Кроме того, некоторые новые устройства не имеют соответствующего программного обеспечения.

Это означает, что пока пассажирам будет разрешено перевозить жидкости только в емкостях объемом до 100 миллилитров – и они должны быть упакованы в прозрачный полиэтиленовый пакет, закрывающийся, максимальной вместимостью до одного литра.

Напомним, в Европарламенте инициировали серию изменений в законодательство в сфере пассажирских перевозок – в частности, в авиаотрасли. Перевозчиков хотят обязать не взимать плату за минимальный багаж и предоставить пассажиру гарантированное право на две единицы ручной клади – небольшую сумку и чемодан, а также закрепить право бесплатного бронирования места для маленького ребенка рядом с сопровождающим.

Напомним, польский регулятор начал расследование правил перевозки багажа в самолетах лоукостеров WizzAir и Ryanair после многочисленных жалоб пассажиров по этому поводу.

В прошлом году венгерский регулятор оштрафовал WizzAir на 770 тысяч евро за непрозрачное описание сервиса автоматической регистрации (check-in) и направление клиентов к более дорогостоящим пакетам услуг.