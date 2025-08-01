Зеленський після заяв Путіна знову запропонував зустріч на рівні лідерів
Президент Володимир Зеленський підтвердив готовність України до переговорів з Росією щодо завершення повномасштабної російської агресії та знову запропонував провести зустріч на рівні лідерів.
Такий коментар був опублікований у Telegram-каналі глави держави, пише "Європейська правда".
Зеленський укотре підтримав "зусилля президента Трампа для закінчення російської війни, усіх вбивств та для досягнення достойного і тривалого миру".
"Ми чуємо заяви з Росії, і якщо це сигнал про їхню серйозну готовність закінчити війну достойно й встановити дійсно тривалий мир, а не просто намагання виграти ще час для війни та відстрочку санкцій, то Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час", – додав він.
Як пояснив президент, і Україна, і світ розуміють, хто саме ухвалює рішення в РФ і повинен закінчити війну.
"Україна пропонує перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів. Америка це пропонувала. Україна це підтримувала. Потрібна готовність Росії", – підсумував Зеленський.
Раніше у пʼятницю Владімір Путін уперше за останні дні публічно прокоментував переговорний процес з Україною.
За його словами, для припинення російської агресії проти України потрібно "вести ґрунтовні розмови – і не на публіці, а "і не на публіці, а спокійно, в тиші переговорного процесу".
Як відомо, у Стамбулі 23 липня відбулась уже третя зустріч представників України та Росії, спрямована на пошук "мирного врегулювання". Перший раунд переговорів між Україною та РФ відбувся в Стамбулі 16 травня цього року, другий – 2 червня.
На брифінгу за підсумками зустрічі позаштатний радник голови Офісу президента Олександр Бевз заявив, що українська сторона під час зустрічі з російською делегацією у Стамбулі знову запропонувала провести зустріч на рівні лідерів протягом серпня.