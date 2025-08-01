Зеленский после заявлений Путина вновь предложил встречу на уровне лидеров

Президент Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины к переговорам с Россией о прекращении полномасштабной российской агрессии и вновь предложил провести встречу на уровне лидеров.

Такой комментарий был опубликован в Telegram-канале главы государства, пишет "Европейская правда".

Зеленский в очередной раз поддержал "усилия президента Трампа для окончания российской войны, всех убийств и для достижения достойного и длительного мира".

"Мы слышим заявления из России, и если это сигнал об их серьезной готовности закончить войну достойно и установить действительно длительный мир, а не просто попытка выиграть еще время для войны и отсрочку санкций, то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время", – добавил он.

Как пояснил президент, и Украина, и мир понимают, кто именно принимает решения в РФ и должен закончить войну.

"Украина предлагает перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне к уровню разговора лидеров. Америка это предлагала. Украина это поддерживала. Нужна готовность России", – подытожил Зеленский.

Ранее в пятницу Владимир Путин впервые за последние дни публично прокомментировал переговорный процесс с Украиной.

По его словам, для прекращения российской агрессии против Украины нужно "вести основательные разговоры – и не на публике, а "не на публике, а спокойно, в тишине переговорного процесса".

Как известно, в Стамбуле 23 июля состоялась уже третья встреча представителей Украины и России, направленная на поиск "мирного урегулирования". Первый раунд переговоров между Украиной и РФ состоялся в Стамбуле 16 мая этого года, второй – 2 июня.

На брифинге по итогам встречи внештатный советник главы Офиса президента Александр Бевз заявил, что украинская сторона во время встречи с российской делегацией в Стамбуле снова предложила провести встречу на уровне лидеров в течение августа.