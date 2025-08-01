У Молдові заблокували рахунки кількох підсанкційних політиків з орбіти Шора

У Молдові заблокували рахунки трьох політиків, пов’язаних з олігархом-втікачем Іланом Шором, у зв’язку з європейськими та національними санкціями.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Податкова служба Молдови заблокувала банківські рахунки лідера партії "Шанс" Алексєя Лунгу, лідерки партії Moldova Mare Вікторії Фуртуне та депутата Александра Нестеровського.

Таке рішення ухвалили у зв’язку з перебуванням цих осіб у санкційному списку ЄС за дії, спрямовані на дестабілізацію Молдови, а також національному санкційному списку.

У Фуртуне заблокували 11 рахунків, у Лунгу – 14, у Нестеровського – чотири.

Згадані політики опинилися в санкційному списку ЄС у липні 2025 року.

Нагадаємо, Фуртуне нещодавно привернула до себе увагу заявами про прагнення повернути Молдові Буджак – історико-географічний регіон, що є півднем сучасної Одеської області.

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