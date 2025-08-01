В Молдове заблокировали счета нескольких подсанкционных политиков из орбиты Шора
В Молдове заблокировали счета трех политиков, связанных с беглым олигархом Иланом Шором, в связи с европейскими и национальными санкциями.
Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".
Налоговая служба Молдовы заблокировала банковские счета лидера партии "Шанс" Алексея Лунгу, лидера партии Moldova Mare Виктории Фуртуне и депутата Александра Нестеровского.
Такое решение принято в связи с пребыванием этих лиц в санкционном списке ЕС за действия, направленные на дестабилизацию Молдовы, а также в национальном санкционном списке.
У Фуртуне заблокировали 11 счетов, у Лунгу – 14, у Нестеровского – четыре.
Упомянутые политики оказались в санкционном списке ЕС в июле 2025 года.
Напомним, Фуртуне недавно привлекла к себе внимание заявлениями о стремлении вернуть Молдове Буджак – историко-географический регион, являющийся югом современной Одесской области.
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