Поліція допитала мера Будапешта через організацію прайду

Мера столиці Угорщини Гергея Карачоня у пʼятницю допитала поліція за звинуваченнями в допомозі з організацією Будапештського прайду наприкінці червня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство АР.

Карачонь прибув до Національного бюро розслідувань Угорщини у п'ятницю вранці, де зібрались близько 200 його прихильників.

Після допиту, який тривав трохи більше години, мер Будапешта сказав, що йому офіційно оголосили звинувачення в організації забороненого заходу, але він відмовився відповідати на запитання поліції.

За його словами, уряд Віктора Орбана ослаб через невдалі спроби заборонити прайд.

"Досі вони розуміли лише мову сили. Зараз ця сила ослабла і вже не впливає на думку людей", – констатував Карачонь.

Він висловив сподівання, що "доленосні" парламентські вибори, які очікуються навесні 2026 року, стануть шансом "повернути Угорщину на європейський шлях".

ЛГБТ-прайд у Будапешті 28 червня став наймасштабнішим для Угорщини – значною мірою через резонанс довкола його заборони, що перетворила подію на своєрідний протест проти Віктора Орбана.

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