Полиция допросила мэра Будапешта из-за организации прайда

Мэра столицы Венгрии Гергея Карачоня в пятницу допросила полиция по обвинениям в помощи в организации Будапештского прайда в конце июня.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство АР.

Карачонь прибыл в Национальное бюро расследований Венгрии в пятницу утром, где собрались около 200 его сторонников.

После допроса, который длился чуть более часа, мэр Будапешта сказал, что ему официально предъявили обвинения в организации запрещенного мероприятия, но он отказался отвечать на вопросы полиции.

По его словам, правительство Виктора Орбана ослабло из-за неудачных попыток запретить прайд.

"До сих пор они понимали только язык силы. Сейчас эта сила ослабла и уже не влияет на мнение людей", – констатировал Карачонь.

Он выразил надежду, что „судьбоносные" парламентские выборы, которые ожидаются весной 2026 года, станут шансом "вернуть Венгрию на европейский путь".

ЛГБТ-прайд в Будапеште 28 июня стал самым масштабным для Венгрии – в значительной степени из-за резонанса вокруг его запрета, который превратил событие в своеобразный протест против Виктора Орбана.

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