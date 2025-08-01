Полиция допросила мэра Будапешта из-за организации прайда
Мэра столицы Венгрии Гергея Карачоня в пятницу допросила полиция по обвинениям в помощи в организации Будапештского прайда в конце июня.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство АР.
Карачонь прибыл в Национальное бюро расследований Венгрии в пятницу утром, где собрались около 200 его сторонников.
После допроса, который длился чуть более часа, мэр Будапешта сказал, что ему официально предъявили обвинения в организации запрещенного мероприятия, но он отказался отвечать на вопросы полиции.
По его словам, правительство Виктора Орбана ослабло из-за неудачных попыток запретить прайд.
"До сих пор они понимали только язык силы. Сейчас эта сила ослабла и уже не влияет на мнение людей", – констатировал Карачонь.
Он выразил надежду, что „судьбоносные" парламентские выборы, которые ожидаются весной 2026 года, станут шансом "вернуть Венгрию на европейский путь".
ЛГБТ-прайд в Будапеште 28 июня стал самым масштабным для Венгрии – в значительной степени из-за резонанса вокруг его запрета, который превратил событие в своеобразный протест против Виктора Орбана.
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