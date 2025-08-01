Італійські ВПС почали патрулювання в Естонії, змінивши Португалію

Італійські винищувачі F-35 заступили на патрулювання повітряного простору Естонії, замінивши у цій ролі Португалію.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

1 серпня на авіабазі Емарі відбулася офіційна церемонія заміни місії – ВПС Португалії передали Італії повноваження з патрулювання повітряного простору Естонії, що буде здійснюватися винищувачами F-35.

"Наша безпека грунтується на наших власних внесках і внесках союзників у посилення стримування та оборони НАТО. Один з ключових з них – це місія з повітряного патрулювання, що забезпечує безпеку повітряного простору країн Балтії", – зазначила представниця Міноборони Естонії Туулі Дантон.

Винищувачі будуть цілодобово чергувати на авіабазі, регулярно виконувати тренувальні польоти та за потреби вилітати на патрулювання. Італійські ВПС вже вчетверте заступають на таке патрулювання на базі Емарі, попередня місія була у 2021 році.

Патрулювання повітряного простору держав Балтії іншими союзниками здійснюється на ротаційній основі з 29 березня 2004 року, коли вони стали членами НАТО.

Тим часом у Литві Угорщина та Іспанія перейняли завдання з повітряного патрулювання від Польщі та Румунії.

Нагадаємо, 28 липня у небо Литви піднімали розвідувальні літаки НАТО на тлі інциденту з дроном, що залетів з Білорусі.