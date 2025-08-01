Итальянские ВВС начали патрулирование в Эстонии, сменив Португалию

Итальянские истребители F-35 заступили на патрулирование воздушного пространства Эстонии, сменив в этой роли Португалию.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

1 августа на авиабазе Эмари состоялась официальная церемония смены миссии – ВВС Португалии передали Италии полномочия по патрулированию воздушного пространства Эстонии, которое будет осуществляться истребителями F-35.

"Наша безопасность основана на наших собственных вкладах и вкладах союзников в усиление сдерживания и обороны НАТО. Один из ключевых из них – это миссия по воздушному патрулированию, обеспечивающая безопасность воздушного пространства стран Балтии", – отметила представительница Минобороны Эстонии Туули Дантон.

Истребители будут круглосуточно дежурить на авиабазе, регулярно выполнять тренировочные полеты и при необходимости вылетать на патрулирование. Итальянские ВВС уже в четвертый раз заступают на такое патрулирование на базе Эмари, предыдущая миссия была в 2021 году.

Патрулирование воздушного пространства государств Балтии другими союзниками осуществляется на ротационной основе с 29 марта 2004 года, когда они стали членами НАТО.

В Литве Венгрия и Испания переняли задачи по воздушному патрулированию от Польши и Румынии.

Напомним, 28 июля в небо Литвы поднимали разведывательные самолеты НАТО на фоне инцидента с дроном, залетевшим из Беларуси.