Угорщина та Іспанія перебирають місію повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії

Угорські та іспанські військові найближчими місяцями виконуватимуть місію НАТО з охорони повітряного простору країн Балтії.

Про це в середу, 30 липня, повідомило Міністерство національної оборони Литви, передає LRT, пише "Європейська правда".

Офіційна церемонія передачі обов’язків від польських і румунських контингентів відбудеться в четвер на авіабазі в Шяуляї.

Угорщина вчетверте бере участь у цій місії, використовуючи винищувачі Gripen. Іспанські військові залучатимуть літаки Eurofighter Typhoon – для них це вже дев’ята ротація в межах місії повітряної поліції НАТО.

Місія триватиме протягом наступних чотирьох місяців.

28 липня у повітряному просторі Литви було зафіксовано п'ять розвідувальних літаків НАТО на тлі інциденту з дроном, що міг залетіти на територію країни з Білорусі.

Міністерка оборони Довіле Шакалієне припустила, що безпілотник міг залетіти на литовську територію внаслідок впливу українських засобів РЕБ.

Головнокомандувач збройних сил Литви розповів, що ближче до кордону з Білоруссю будуть розгорнуті додаткові засоби ППО, та що з наступного року Литва почне використовувати українську систему акустичного виявлення БпЛА.