У небо над Литвою піднімали розвідувальні літаки НАТО на тлі інциденту з дроном

У повітряному просторі Литви у понеділок було зафіксовано п'ять розвідувальних літаків НАТО на тлі інциденту з дроном, що залетів на територію країни з Білорусі.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Зокрема, літак раннього попередження і управління Boeing E-3A Sentry – був помічений над Литвою вже о 3 годині ночі.

О 7:39 з авіабази в Шяуляї злетів розвідувальний Bombardier Challenger 650 Artemis. Літак кружляв між Латвією, Литвою і Польщею, а близько полудня перебував над територією Польщі.

Це модифікована версія літака, що використовується ВПС США для виконання розвідувальних завдань.

"Цей літак вже деякий час діє в регіоні Балтійських країн в рамках заздалегідь спланованих операцій союзників НАТО. Його активність є стандартною і не пов'язана з сьогоднішніми подіями. Робота таких апаратів в регіоні Балтики – важливий сигнал, що підтверджує колективну безпеку НАТО", – йдеться в повідомленні литовської армії.

Близько 10:20 до Литви з Румунії прибув ще один Bombardier Challenger 650 Artemis. О 12:34 він кружляв навколо Калінінградського анклаву.

О 11:50 в повітряний простір Литви також увійшов літак ВПС Польщі (бортовий номер PLF243).. О 12:30 стеження за цим рейсом припинилося над Клайпедою.

О 12:20 в районі Клайпеди в Литву також увійшов розвідувальний літак Boeing RC-135W Rivet Joint, що належить Великій Британії. Він прибув з авіабази Ваддінгтон.

Нагадаємо, про присутність безпілотника, що ймовірно залетів з Білорусі, поліції стало відомо з повідомлень численних свідків у прикордонні. Останній раз апарат бачили неподалік Вільнюса близько 5 ранку. Міністерка оборони Довіле Шакалієне припустила, що безпілотник міг залетіти на литовську територію внаслідок впливу українських засобів РЕБ.

Після інциденту в Литві пообіцяли залучити до охорони повітряного простору додаткові сили протиповітряної оборони.