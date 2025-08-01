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"Тиждень, важливий для довіри": посол ЄС про відновлення незалежності НАБУ і САП

Новини — П'ятниця, 1 серпня 2025, 19:49 — Марія Ємець

Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова поділилася своїми враженнями про процес виправлення ситуації з НАБУ і САП після скандального голосування минулого тижня, та назвала результат "важливим для довіри" між Україною і ЄС. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона розповіла в дописі у своєму Facebook.

Матернова зазначила, що голосування у Раді за відновлення незалежності НАБУ і САП було важливим "не лише для України, але й довіри між Україною і її найближчим партнером, Євросоюзом". 

Вона зазначила, що це стало можливим завдяки синергії трьох факторів – "голосу громадянського суспільства, в основному "покоління Z" на площах, інтенсивних та непростих закулісних перемовин далеко від камер та здатності лідерів до саморефлексії в інтересах своєї країни".  

Посол зазначила, що хоча найбільш "видимими" були протести молоді, не менш інтенсивною була і тиха дипломатична робота. 

"Я була там. І ніколи не перестану бути вдячною за цю нагоду. Тому що тут, друзі, пишеться історія Європи. Це потребувало багато зусиль, переконувань, креативних рішень – і воно було того варте", – поділилася Матернова. 

Вона зазначила, що президент Зеленський і Рада заслуговують поваги за те, що почули критику, внесли новий законопроєкт та забезпечили його безпроблемний розгляд, а політичні сили – за те, що знайшли 331 голос "за".  

"Сьогодні Україна потребує інституцій, яким люди можуть довіряти. А ЄС потребує партнера, якому може довіряти і покладатися на нього. Цього тижня ми стали на крок ближче до обох цілей. Але попереду ще чималий шлях", – підсумувала Матернова.

Нагадаємо, 31 липня Верховна Рада швидко розглянула президентський законопроєкт для виправлення ситуації з НАБУ і САП, що склалася після ухвалення скандального законопроєкту, який узалежнив ці інституції від генерального прокурора.

За проєкт проголосували 331 депутат – усі присутні, хто брав участь у голосуванні. Ще 9 не голосували. 

Єврокомісарка з розширення Марта Кос після голосування у Раді привітала його результат, але зазначила, що "виклики залишаються".

Також з’явилися сигнали, що обраного на конкурсі керівника БЕБ можуть призначити наступного тижня.

Дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди", що доведеться зробити Зеленському, щоби Європа "пробачила" атаку на НАБУ.

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