"Неделя, важная для доверия": посол ЕС о восстановлении независимости НАБУ и САП

Посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова поделилась своими впечатлениями о процессе исправления ситуации с НАБУ и САП после скандального голосования на прошлой неделе и назвала результат "важным для доверия" между Украиной и ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она рассказала в посте в своем Facebook.

Матернова отметила, что голосование в Раде за восстановление независимости НАБУ и САП было важным "не только для Украины, но и для доверия между Украиной и ее ближайшим партнером, Евросоюзом".

Она отметила, что это стало возможным благодаря синергии трех факторов – "голоса гражданского общества, в основном "поколения Z" на площадях, интенсивных и непростых закулисных переговоров вдали от камер и способности лидеров к саморефлексии в интересах своей страны".

Посол отметила, что хотя наиболее заметными были протесты молодежи, не менее интенсивной была и тихая дипломатическая работа.

"Я была там. И никогда не перестану быть благодарной за эту возможность. Потому что здесь, друзья, пишется история Европы. Это потребовало много усилий, убеждений, креативных решений – и оно того стоило", – поделилась Матернова.

Она отметила, что президент Зеленский и Рада заслуживают уважения за то, что услышали критику, внесли новый законопроект и обеспечили его беспроблемное рассмотрение, а политические силы – за то, что нашли 331 голос "за".

"Сегодня Украина нуждается в институтах, которым люди могут доверять. А ЕС нуждается в партнере, которому может доверять и полагаться на него. На этой неделе мы стали на шаг ближе к обеим целям. Но впереди еще немалый путь", – подытожила Матернова.

Напомним, 31 июля Верховная Рада быстро рассмотрела президентский законопроект для исправления ситуации с НАБУ и САП, сложившейся после принятия скандального законопроекта, который сделал эти институты зависимыми от генерального прокурора.

За проект проголосовали 331 депутат – все присутствующие, кто принимал участие в голосовании. Еще 9 не голосовали.

Еврокомиссар по расширению Марта Кос после голосования в Раде приветствовала его результат, но отметила, что "вызовы остаются".

Также появились сигналы, что избранного на конкурсе руководителя БЭБ могут назначить на следующей неделе.

Смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды", что придется сделать Зеленскому, чтобы Европа "простила" атаку на НАБУ.

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