ЗМІ: у готелі Кишинева знайшли мертвим українця

46-річного уродженця України знайшли мертвим у номері готелю Bella Donna в центрі Кишинева.

Про це з посиланням на джерела повідомив портал PulsMedia.MD, пише "Європейська правда".

Тіло чоловіка знайшли в готелі в молдовській столиці удень напередодні, 31 липня.

Джерела PulsMedia.MD стверджують, що жертвою виявився 46-річний чоловік, уродженець України. Його тіло знайшов один із працівників готелю, який одразу ж сповістив поліцію.

"Чоловік лежав без дихання, повішений на ручці дверей у номері, де він, ймовірно, зупинився", – йдеться в матеріалі.

Судмедексперт, який прибув на місце події, після попереднього огляду не виявив ознак насильницької смерті українця, тому правоохоронці розглядають самогубство як попередню версію.

За фактом події поліція Кишенева почала розслідування, стверджує PulsMedia.MD.

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