СМИ: в отеле Кишинева нашли мертвым украинца

46-летний уроженец Украины найден мертвым в номере отеля Bella Donna в центре Кишинева.

Об этом со ссылкой на источники сообщил портал PulsMedia.MD, пишет "Европейская правда".

Тело мужчины нашли в отеле в молдавской столице днем накануне, 31 июля.

Источники PulsMedia.MD утверждают, что жертвой оказался 46-летний мужчина, уроженец Украины. Его тело обнаружил один из работников отеля, который сразу же сообщил в полицию.

"Мужчина лежал без дыхания, повешенный на ручке двери в номере, где он, вероятно, остановился", – говорится в материале.

Судмедэксперт, прибывший на место происшествия, после предварительного осмотра не обнаружил признаков насильственной смерти украинца, поэтому правоохранители рассматривают самоубийство как предварительную версию.

По факту происшествия полиция Кишинева начала расследование, утверждает PulsMedia.MD.

Напомним, в июле стало известно о смерти Игоря Грушевского – бывшего чиновника Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Украины – в результате утопления в испанском жилом комплексе Cala Alta.

Ранее генеральное консульство Украины в Неаполе подтвердило смерть 18-летней украинки, которая пропала 4 июля.