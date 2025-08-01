У будівлі суспільного мовника Словаччини виявили багато наркотиків і кеш

Під час поліцейської операції в будівлі словацького суспільного мовника STVR в Братиславі виявила велику кількість незаконних речовин.

Про це дізнався телеканал Markiza, повідомляє "Європейська правда".

Правоохоронці провели операцію під прикриттям, зайшовши в будівлю STVR під приводом нібито проведення ремонту.

За перегородкою у стелі поліцейські змогли знайти велику кількість наркотичних речовин – понад пів кілограма кокаїну, майже кілограм кетаміну, екстазі та марихуану, а також десятки тисяч євро готівкою.

У межах операції були також затримані двоє чоловіків, один з них – імовірно, співробітник STVR. Рішенням судді обидва були взяті під варту за підозрою в незаконному збуті наркотиків.

У STVR зазначили, що беруть участь у кримінальному провадженні та співпрацюють з поліцією, але не можуть надати більш детальну інформацію про хід розслідування.

Нагадаємо, у липні поліція у Німеччині вилучила наркотики вартістю близько 20 млн євро, які приїхали до магазину у партії овочів.

У Фінляндії поліція викрила схему з виробництва та розповсюдження синтетичних наркотиків на суму близько 500 тисяч євро.