В здании общественного вещателя Словакии обнаружили много наркотиков и наличных

Во время полицейской операции в здании словацкого общественного вещателя STVR в Братиславе обнаружено большое количество незаконных веществ.

Об этом стало известно телеканалу Markiza, сообщает "Европейская правда".

Правоохранители провели операцию под прикрытием, зайдя в здание STVR под предлогом проведения ремонта.

За перегородкой в потолке полицейские смогли найти большое количество наркотических веществ – более полукилограмма кокаина, почти килограмм кетамина, экстази и марихуану, а также десятки тысяч евро наличными.

В рамках операции были также задержаны двое мужчин, один из них – предположительно, сотрудник STVR. Решением судьи оба были взяты под стражу по подозрению в незаконном сбыте наркотиков.

В STVR отметили, что участвуют в уголовном производстве и сотрудничают с полицией, но не могут предоставить более подробную информацию о ходе расследования.

Напомним, в июле полиция в Германии изъяла наркотики стоимостью около 20 млн евро, которые приехали в магазин в партии овощей.

В Финляндии полиция раскрыла схему по производству и распространению синтетических наркотиков на сумму около 500 тысяч евро.