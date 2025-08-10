ЗМІ: Білий дім розглядає можливість запросити Зеленського на Аляску

Білий дім розглядає можливість запросити президента України Володимира Зеленського на Аляску, де наступного тижня запланована зустріч президента Дональда Трампа з правителем Росії Владіміром Путіним.

Про це повідомив NBC News американський високопосадовець і троє людей, поінформованих про внутрішні дискусії, передає "Європейська правда".

"Це обговорюється", – сказав один із співрозмовників.

Високопосадовець і люди, поінформовані про переговори, сказали, що візит не був остаточно узгоджений і що незрозуміло, чи буде Зеленський на Алясці для проведення зустрічей.

Високопосадовець адміністрації сказав, що це "абсолютно" можливо.

"Всі дуже сподіваються, що це станеться", – сказав посадовець.

На запитання, чи США офіційно запросили Зеленського на Аляску, високопосадовець Білого дому відповів: "Президент залишається відкритим для тристороннього саміту з обома лідерами. Наразі Білий дім зосереджений на плануванні двосторонньої зустрічі, про яку просив президент Путін".

Якби Зеленський поїхав на Аляску, неясно, чи опинилися б вони з Путіним в одній кімнаті, – сказав один з учасників переговорів.

Зустріч Трампа з Путіним запланована на Алясці 15 серпня на тлі повідомлень ЗМІ, що Вашингтон і Москва начебто хочуть досягти угоди про зупинку війни в Україні, яка може закріпити окупацію Росією частини територій.

На це Володимир Зеленський заявив, що "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України".

В ніч проти 10 серпня лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Британії, президентка Єврокомісії, а також президент Фінляндії опублікували спільну заяву, адресовану керівникам США та РФ.

