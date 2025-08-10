СМИ: Белый дом рассматривает возможность пригласить Зеленского на Аляску

Белый дом рассматривает возможность пригласить президента Украины Владимира Зеленского на Аляску, где на следующей неделе запланирована встреча президента Дональда Трампа с правителем России Владимиром Путиным.

Об этом сообщил NBC News американский высокопоставленный чиновник и три человека, осведомленные о внутренних дискуссиях, передает "Европейская правда".

"Это обсуждается", – сказал один из собеседников.

Высокопоставленный чиновник и люди, осведомленные о переговорах, сказали, что визит не был окончательно согласован и что неясно, будет ли Зеленский на Аляске для проведения встреч.

Высокопоставленный чиновник администрации сказал, что это "абсолютно" возможно.

"Все очень надеются, что это произойдет", – сказал чиновник.

На вопрос, официально ли США пригласили Зеленского на Аляску, высокопоставленный чиновник Белого дома ответил: "Президент остается открытым для трехстороннего саммита с обоими лидерами. Сейчас Белый дом сосредоточен на планировании двусторонней встречи, о которой просил президент Путин".

Если бы Зеленский поехал на Аляску, неясно, оказались бы они с Путиным в одной комнате, – сказал один из участников переговоров.

Встреча Трампа с Путиным запланирована на Аляске 15 августа на фоне сообщений СМИ, что Вашингтон и Москва якобы хотят достичь соглашения о прекращении войны в Украине, которое может закрепить оккупацию Россией части территорий.

На это Владимир Зеленский заявил, что "ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины".

В ночь на 10 августа лидеры Франции, Италии, Германии, Польши, Великобритании, президент Еврокомиссии, а также президент Финляндии опубликовали совместное заявление, адресованное руководителям США и РФ.

