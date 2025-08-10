Зеленський обговорив з прем'єром Швеції розвиток української авіації

Президент Володимир Зеленський розповів про свою телефонну розмову з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Про це він написав у соцмережах, передає "Європейська правда".

Зеленський поінформував прем'єра Швеції про ситуацію на полі бою, йшлося також про дипломатичну ситуацію.

"Швеція, як і всі країни Північної Європи, чітко підтримує необхідність якнайшвидшого, чесного та надійного закінчення війни й дієвого тиску на Росію. Саме Росія повинна зробити кроки для закінчення війни, яку вона сама ж і почала. Будемо й надалі координуватись зі Швецією та іншими партнерами для зміцнення наших позицій", – написав Зеленський.

Сторони також обговорили можливі формати зустрічей і домовились здійснити відповідні візити найближчим часом.

"Також обговорили нашу співпрацю в розвитку української військової авіації. Визначаємо зараз, на яких бойових платформах працюватиме наш авіаційний флот на наступних етапах. Домовились, що наші команди – України та Швеції – змістовно опрацюють це питання", – додав Зеленський.

Торік в Офісі президента України запевнили, що Україна не відмовлялася від шведських винищувачів Gripen і перемовини про них ведуться.

Перспектива передачі у майбутньому винищувачів Gripen прописана у двосторонній безпековій угоді України зі Швецією.