Зеленский обсудил с премьером Швеции развитие украинской авиации

Президент Владимир Зеленский рассказал о своем телефонном разговоре с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Об этом он написал в соцсетях, передает "Европейская правда".

Зеленский проинформировал премьера Швеции о ситуации на поле боя, речь шла также о дипломатической ситуации.

"Швеция, как и все страны Северной Европы, четко поддерживает необходимость скорейшего, честного и надежного окончания войны и действенного давления на Россию. Именно Россия должна предпринять шаги для окончания войны, которую она сама же и начала. Будем и в дальнейшем координироваться со Швецией и другими партнерами для укрепления наших позиций", – написал Зеленский.

Стороны также обсудили возможные форматы встреч и договорились осуществить соответствующие визиты в ближайшее время.

"Также обсудили наше сотрудничество в развитии украинской военной авиации. Определяем сейчас, на каких боевых платформах будет работать наш авиационный флот на следующих этапах. Договорились, что наши команды – Украины и Швеции – содержательно проработают этот вопрос", – добавил Зеленский.

В прошлом году в Офисе президента Украины заверили, что Украина не отказывалась от шведских истребителей Gripen и переговоры о них ведутся.

Перспектива передачи в будущем истребителей Gripen прописана в двустороннем соглашении по безопасности Украины со Швецией.