У Франції врятували 15 мігрантів з Еритреї, які ховалися у рефрижераторі

Французьким медикам довелося надавати допомогу еритрейським мігрантам, схованим у вантажівці-рефрижераторі, що прямувала до Великої Британії, від переохолодження.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

За словами високопосадовця префектури Па-де-Кале на півночі Франції, водій почув крики про допомогу і зрозумів, що група з 15 осіб сховалася в його вантажівці під час зупинки на автостраді.

"Їхній стан переохолодження свідчить про те, що вони перебували там протягом декількох годин", – сказав Крістіан Веделаго, голова офісу місцевого префекта.

Чотирьох мігрантів довелося госпіталізувати, а ще чотирьох визнали неповнолітніми і передали під опіку однієї з асоціацій, додав він. У групі також була одна жінка.

Незважаючи на посилені перевірки безпеки в портах на півночі Франції, звідки відправляються пороми до Британії, і в тунелі під Ла-Маншем, мігранти все ще намагаються сісти на вантажівки, що прямують до Англії, навіть якщо зараз вони віддають перевагу переправлятися через море на невеликих човнах.

Поліцейська операція Німеччини та Нідерландів цього тижня призвела до затримання пʼяти людей, яким інкримінують незаконне ввезення сирійських мігрантів до Європи.

Нагадаємо, за підсумками першого півріччя 2025 року Німеччина вперше за тривалий час більше не є лідером у Європейському Союзі за кількістю заяв про надання притулку.